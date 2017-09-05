Алексей Швед: "Судьи не очень красиво поступали в игре с Латвией"

Защитник сборной России Алексей Швед после поражения от Латвии (69:84) в матче группового турнира чемпионата Европы заявил о том, что команда не смогла показать свою игру. По его словам, в большей степени россияне проиграли сами.

– Латвия действовала хорошо, а мы не показывали свой баскетбол. Они играли хорошо, жестко, а у нас не получалось, хотя мы и старались, – сказал Швед. – Бывают матчи, когда не идет. В большей степени мы сами проиграли.

Я сделал много промахов, особенно в первой половине. Потом пару забил, но все равно очень много промазали. Как результат – проиграли. Плюс не очень красиво поступали судьи. Мы еще пересмотрим матч, но считаю, было много неправильных свистков. Выводы? Нужно играть жестче, если позволяют сопернику грубость, поступать так же. (Антон БАБОШИН)

Напомним, что это поражение стало первым для россиян на турнире. В заключительной встрече Россия 7 сентября сыграет с Великобританией.