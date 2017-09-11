Алексей Швед: "Сборной России очень не хотелось уезжать домой"

Защитник сборной России Алексей Швед в интервью официальному сайту РФБ отметил, что команда постарается играть в том же духе, что и во встрече с Хорватией (101:78) в 1/8 финала Евробаскета. Напомним, что Швед стал самым результативным игроком россиян, набрав 27 очков и сделав 12 передач.

– Нам очень хотелось выиграть и не хотелось уезжать домой, – сказал Швед. – Мы очень рады победе, рады, что остаемся здесь. Постараемся и дальше играть в таком же духе. Но дальше будет только тяжелее.

– 27 очков и 12 результативных передач в таком матче – фантастический результат!

– Я просто играл, а команда и тренер мне доверяли. Сегодня все ребята отлично сыграли – и в защите, и в нападении. Мы были настоящей Командой. Отсюда и результат. Главное, что мы выиграли. Осталось несколько игр. Надо собраться и показать все, что мы можем.