Алексей Швед: "России было тяжело с турками при их болельщиках"

Защитник сборной России Алексей Швед подчеркнуло, что команде было очень тяжело играть в стартовом матче группового турнира чемпионата Европы против Турции (76:73) при их болельщиках.

Швед с 22 очками стал самым результативным игроком в составе национальной команды. В следующем матче сборная России сыграет 2 сентября против команды Сербии.

– Был очень тяжелый матч, играть с турками при их болельщиках – все знают, как это тяжело, – приводит ТАСС слова Шведа. – Они буквально оглушали нас в конце матча. Но главное, что мы начали чемпионат Европы с победы, надо продолжить в том же духе.