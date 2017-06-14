Алексей Швед: "После полного медосмотра буду решать, поеду ли на Евробаскет-2017"

Защитник "Химок" Алексей Швед отметил, что пока не знает, примет ли участие в Евробаскете-2017. По словам игрока, ему необходимо пройти полный медосмотр. Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября. Сборная России сыграет в Стамбуле против Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии.

- Если буду здоров, если все отлично будет, то, конечно, сыграю на Евробаскете, - приводит "Р-Спорт" слова Шведа. - Не знаю пока, как все будет. Бывает, что бегаю - больно, бывает, что нормально. Надо все проверить мне, и после полного медосмотра уже буду решать.