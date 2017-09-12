Алексей Швед: "Победа Греции над Литвой не удивила"

Защитник сборной России Алексей Швед в преддверии матча 1/4 финала Евробаскета с Грецией подчеркнул, что недооценки соперника не будет. Также он признался, что не смотрел ни одной игры греков целиком.

– Были ли удивлены победе Греции над Литвой?

– Нет, конечно. Здесь каждая команда может обыграть каждую. То, что греки вышли с четвертого места в группе, ничего не значит.

– Этот матч как-то изменил ваше представление о сопернике?

– Слушайте, и мы, и греки давно играем, знаем друг друга прекрасно, соперничали много раз. Наши тренеры разобрали каждого баскетболиста в их команде и то, как с ними нужно бороться.

– Значит, уже изучали игру Греции?

– Полностью не видел ни одного их матча на турнире. Но мы несколько раз посмотрели видео, разобрали основные моменты. (Антон БАБОШИН)

Напомним, что встреча Россия – Греция состоится завтра, начало – в 18.45 по московскому времени.