Алексей Швед: "Нога не полностью здорова"

Защитник сборной России Алексей Швед в интервью пресс-службе РФБ признал, что еще не до конца залечил травму. При этом он подчеркнул, что готов к играм за национальную команду на Евробаскете, стартующем сегодня.

– В прошлом клубном сезоне вы стали MVP и лучшим снайпером Кубка Европы, MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Плюс во многом благодаря вам "Химки" вышли в финал чемпионата России. Можно сказать, что это был лучший сезон в карьере?

– Думаю, что лучший еще впереди. Хотя, конечно, сезон получился очень хорошим. Сначала готовился со сборной, потом, правда, пришлось делать операцию. Однако восстановился довольно быстро. И в итоге все сложилось отлично. Мне доверяли и тренеры, и партнеры. А полуфинальная серия с "Зенитом" получилась, наверное, самой интересной за всю историю Единой лиги ВТБ. Болельщики так точно остались довольны.

– А насколько тот сезон выдался тяжелым? Ведь сразу после его завершения вы сказали, что только после медицинского обследования будете решать – поедете на Евробаскет или нет?

– Он действительно получился сложным. Тренироваться под руководством тренера "Химок" Душко Ивановича было тяжело. После финала я тут же проверил ногу, и мне сказали, что смогу сыграть на Евробаскете. Я хотел и был готов приехать, и, разумеется, присоединился к сборной.

– Сейчас нога сильно беспокоит?

– Нога не полностью здоровая. Но чувствую