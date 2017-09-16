Алексей Швед: "Нельзя начинать играть с третьей четверти"

Лидер сборной России Алексей Швед объяснил, почему не удалось победить Сербию и выйти в финал Евробаскета, а также сказал, чем отличались две встречи с этим соперником на нынешнем турнире.

– Главное отличие? Этот матч был за выход в финал, а тот – в группе, - отметил Швед. - Конечно, обе команды хотели выиграть. Мы слишком многое им позволили в первой половине, во второй собрались и действовали намного лучше. Но это полуфинал Евробаскета, нельзя начинать так играть только с третьей четверти. Один из моментов, когда мы могли их достать – когда я не реализовал трехочковый. Но я уверенно бил, знал, что это мой бросок. Но все равно, надо биться до конца, нельзя останавливаться ни за минуту, ни за 30 секунд, ни за 10.

– Ожидали, что Богданович будет опекать вас на протяжении долгого времени?

– Это было в первой половине, но все равно соперники постоянно менялись. Каждые две-три минуты меня держал кто-то другой. Богданович хорошо играл, и в защите, и в нападении.

- Хватит ли эмоций на матч за третье место против обозленных испанцев?

– Мы тоже не добрые. Осталась одна игра – или приезжаем домой с медалью, или без нее. У них сильный состав, но мы будем биться. (Антон БАБОШИН)

Россия проиграла Сербии. Как это было