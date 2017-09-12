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22:11 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Алексей Швед: "Не обращал внимания на разговоры о том, что мы не выйдем из группы"


Защитник сборной России Алексей Швед в преддверии матча 1/4 финала Евробаскета с Грецией поблагодарил болельщиков за поддержку. Встреча состоится завтра, начало – в 18.45 по московскому времени.

 
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– Накануне турнира многие считали, что Россия может не выйти из группы. Как относились к таким разговорам?

– Не обращал внимания. Мы тренируемся, работаем. Главное, чтобы были люди, которые нас поддерживают.

– Тогда что можете пожелать тем, кто завтра будет за вас переживать?

– Спасибо им огромное! И тем людям, которые приехали, и тем, кто просто болеет за нас в России. Это очень важно. Их поддержка нам нужна, даже если они не на трибунах, а просто смотрят матч по телевизору. Мы это все равно чувствуем. (Антон БАБОШИН)

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