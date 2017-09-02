Алексей Швед: "Мяч Евробаскета действительно не очень хороший"

Лидер сборной России Алексей Швед после победы над Турцией (79:76) в первом матче чемпионата Европы отметил, что ему нравится играть в Стамбуле и объяснил, что не так с официальным мячом турнира. По его словам, команда обыграла соперника за счет того, что лучше провела последние минуты.

- Очень тяжело играть против Турции у них на площадке, когда 10 тысяч зрителей болеют против тебя, - заявил Швед. - Зрители действительно очень помогли туркам. Но мне нравится играть здесь, особенно при полных трибунах. В такой атмосфере даже не так важно, за тебя публика или против. Мы лучше провели последние минуты, попали несколько важных бросков и победили.

- Игроки говорят, что с мячом что-то не так. Это правда?

- Да, мяч действительно не очень хороший. Когда руки потеют, его очень сложно поймать. Надеюсь, это исправят в будущем. (Антон БАБОШИН)