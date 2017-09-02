Алексей Швед: "Хочется завоевать медали чемпионата Европы"

Защитник сборной России Алексей Швед после победы над Сербией в матче чемпионата Европы (75:72) отметил, что российские игроки стали более уверенными в собственных силах. Швед стал самым результативным игроком встречи, набрав 22 очка.

- Мы сыграли лучше, чем накануне, - совершили меньше потерь, обыграли одного из фаворитов Евробаскета, - цитирует ТАСС Шведа. - Уверенности в собственных силах прибавилось, но мы все сюда приехали заряженными побеждать. Хочется завоевать медали чемпионата Европы, но загадывать пока рано, мы одержали только две победы. Главное - не терять настроя.