Алексей Швед: "Эта сборная сильнее, чем в 2013-м"

Защитник сборной России Алексей Швед в интервью пресс-службе РФБ подчеркнул, что команда ставит перед собой задачу побеждать в каждом матче чемпионата Европы. Турнир стартует сегодня, а уже завтра россиянам предстоит встреча в группе с Турцией.

– Два последних Евробаскета для сборной России выдались провальными. А все последние успехи команды связаны с именем Блатта. Насколько важно, но при этом и насколько тяжело будет нынешней сборной приблизиться к тем результатам? И что для этого необходимо?

– Все просто – выигрывать нужно. И мы будем стараться добиваться побед в каждом матче.

– Эта сборная явно сильнее той, за которую вы выступали на Евробаскете-2013?

– Конечно. Сейчас удалось собрать всех лучших игроков, кроме травмированного Сергея Карасева. С ним, безусловно, мы были бы еще сильнее. Но на его позиции есть Никита Курбанов, который играет очень хорошо. За 4 года состав прилично обновился. И по именам эта команда заметно сильнее.