Алексей Швед: "Даже под нагрузками надо показывать хороший баскетбол"

Защитник сборной России Алексей Швед отметил, что хочет выигрывать все турниры, но главная цель национальной команды – хорошо подготовиться к Евробаскету.

– Что случилось, когда убедительно вели в первой четверти, а потом упустили преимущество?

– Мы начали хорошо, быстро оторвались, а потом... Не расслабились – просто плохо играли. Мне не понравились наши действия. Я очень плохо начал и многие другие тоже. Да, ребята под нагрузками, уставшие и все равно мы должны играть в другой баскетбол.

– Нагрузки еще чувствуются?

– У нас не так много отдыха. Тяжело, но это не оправдание. Даже под нагрузками надо показывать хороший баскетбол на протяжении всей игры.

– Какой главный вывод стоит сделать после матче Кубке Кондрашина и Белова. Над чем надо поработать перед турниром в Казани?

– Не думаю, что нам надо работать именно ради турнира в Казани. Наша цель – подготовиться к Евробаскету. Надо будет хорошо выглядеть там. Конечно, хочется выиграть все турниры, но главное быть готовыми на все сто через три-четыре недели (Сергей ЯРЕМЕНКО)