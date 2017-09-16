Алексей Саврасенко: "Бронзовые медали станут отличным результатом для сборной России"

Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Алексей Саврасенко заявил, что сербский центровой Бобан Марьянович "потоптал" российских баскетболистов в полуфинале Евробаскета. Россияне проиграли со счетом 79:87.

- Сборная России провалила вторую четверть, нельзя так далеко отпускать сербов, - цитирует "Р-Спорт" Саврасенко. - Мне непонятно, как мы играли против центрового Марьяновича. Он нас и в первой игре потоптал, и в полуфинале происходило то же самое. Он очень просто получал мяч под кольцом, и раздавал, и сам забивал. Надо было делать все возможное, чтобы не дать получить мяч так близко к кольцу центровому с такими габаритами. Поэтому у нас были проблемы как на подборе, так и на периметре.

Хотел бы еще отметить, что скамейка сербов забила в три раза больше очков, чем наша скамейка. 35 очков против 11! Это тоже важный фактор, который надо учитывать.

Будем болеть за нашу сборную в матче за третье место. Если мы выиграем бронзовые медали, это будет отличным результатом для нас. Эта сборная Испании по зубам нам. Нам любая сборная по зубам. Главное – верить в собственные силы.