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23:06 4 сентября | Баскетбол — Чемпионат Европы

Александр Жуков: "Игра сборной не впечатляет, но она обыгрывает сильные команды"


Глава ОКР Александр Жуков признался, что его удивляет игра сборной России на Евробаскете. Команда Сергея Базаревича после трех матчей группового турнира досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала – россияне поочередно обыграли Турцию (76:73), Сербию (75:72) и Бельгию (76:67).

– Баскетболисты удивляют, потому что обыгрывают сильные команды, притом что игра не особо впечатляет, – цитирует ТАСС Жукова. – Может быть, берегут силы, но выигрывают, что хорошо. Если они не в полную силу играют, то значит, могут прибавить и выиграть. В принципе, у нас опытная команда, которая имеет опыт Олимпиады.

Напомним, следующий матч сборной России на чемпионате Европы состоится 5 сентября. Соперником национальной команды будет Латвия.

Сборная России: через Бельгию - в плей-офф

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http://tass.ru/sport/4531585

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