Александр Васин: "В последнее время изменилось отношение РФБ"

Главный тренер женской сборной России Александр Васин в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы-2017 против команды Швейцарии отметил, что за последнее время ситуация в российском баскетболе стала лучше. По словам наставника, игроки чувствуют поддержку со стороны РФБ.

– До 2011 года женская сборная России по баскетболу всегда показывала очень хорошие результаты на чемпионатах Европы, но с тех пор – как отрезало. Сейчас команда выступает довольно уверено, вы говорите о высокой мотивации девушек. Что конкретно произошло? Почему игроки как в мужской, так и в женской сборной загорелись желанием играть за страну?

– В последнее время изменилось отношение РФБ. В лучшую сторону изменился тренировочный процесс, игроки ощущают больше поддержки. Баскетболистки должным образом восприняли все это и стараются приложить максимум усилий со своей стороны. Думаю, это должно дать положительные результаты.

– После отборочных матчей на мужской Евробаскет, некоторые игроки сборной жаловались, что не смогли пройти предсезонную подготовку вместе со своим клубом и были вынуждены включаться в игры команды по ходу сезона. Существует ли такая проблема в женском баскетболе?

– Мы столкнулись с новой системой квалификационных турниров в ноябре прошлого года, но жалоб от тренеров какой-либо команды или от игроков не слышал. Вся Европа играет по этим правилам, и мы не в силах что-то поменять. Мы учли опыт прошлого года и попросили перенести тур Евролиги в интересах сборной. Таким образом, у нас появилось дополнительное время для подготовки, которое поможет нам подтянуть физические кондиции игроков, которые получали мало игрового времени, а также улучшить сыгранность.