Александр Васин: "У России преимущество в росте над Швейцарией"

Главный тренер женской сборной России Александр Васин в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы-2017 против команды Швейцарии отметил, что идет серьезная подготовка, но соперник остается для него темной лошадкой. По словам наставника, подопечные имеют большое преимущество в росте.

– У вас вместо гудков на телефоне мелодия из фильма "Убить Билла-2". Собираетесь поступить со сборной Швейцарии так же как в этом фильме?

– Возможно (смеется). В действительности мы очень серьезно настраиваемся на эту игру. Мы помним, как Швейцария жестко и агрессивно встречала нас в первом матче. Мы выиграли тогда с большим счетом, но счет не всегда показывает реальную силу команды. Швейцарки были очень неуступчивыми и не боялись борьбы. Мы готовимся к бескомпромиссной игре и на этот раз. Совсем недавно их сборную возглавил новый тренер – француз Дэмьен Лейроллес. Он добился неплохих результатов с командой на чемпионате Европы три на три, заняв четвертое место. Мы знаем, что в Курск на игру против России приехали не все, кто играл в первой встречи. Появились новые фамилии. Скорее всего, Лейроллес привнесет в игру сборной новую тактику. Так что эта команда остается для нас темной лошадкой.

– Тем не менее, можно ли выделить какие-то преимущества сборной России?

– Наша команда имеет большое преимущество в росте. В сборной Швейцарии самый высокий игрок, который выходил против нас, был 1,82 метра. Так что наша передняя линия должна доминировать в подборе, в набранных очках из-под кольца. Также у нас длиннее скамейка запасных и, конечно, на нашей стороне будет поддержка трибун. Насколько я знаю, уже проданы все билеты.