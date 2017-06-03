Александр Васин: "Турция – одна из немногих сборных, которая согласилась приехать в Россию"

Главный тренер женской сборной России Александр Васин после победы в товарищеском матче над Турцией (59:58) отметил, что планировалось провести турнир с участием четырех команд, но не все откликнулись на приглашение. Завтра сборные проведут еще одну встречу в Москве.

– Почему выбрали Турцию в соперники на домашние спарринги?

– Это одна из немногих команд, кто согласился приехать в Россию. Мы планировали провести турнир с участием четырех сборных, но не все откликнулись на наше приглашение. Турция – сильная сборная, напомню, именно она перекрыла России путь на Олимпиаду в Рио два года назад. Матчи с ней – именно то, что нам сейчас было нужно.

– Что будет главным перед завтрашним матчем?

– Провести работу над ошибками. Мы еще не играем в полную силу, не используем всех своих возможностей. Можем действовать лучше, как отдельные игроки, так и команда в целом. (Антон БАБОШИН)