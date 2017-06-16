Александр Васин: "Сборная России "ловит волну", как серфингисты"

Главный тренер женской сборной России Александр Васин отметил, что все игроки бились в первом матче чемпионата Европы против Латвии (71:59). Специалист также добавил, что играть больше должны те, кто находится "на гребне волны".

– Все игроки, побывавшие на площадке, бились. То, о чем мы говорили перед игрой, они пытались реализовать с утроенной энергией, – приводит официальный сайт РФБ слова Васина. – Я отмечал, что у нас хорошая передняя линия, но она, к сожалению, нестабильная. И два выхода на площадку одного и того же игрока могут быть разными – как все в "плюс", так и все в "минус". Нужно "ловить волну". Как серфингисты. Кто на "гребне волны", тот должен играть больше.

Следующий матч на чемпионате Европы россиянки проведут в субботу, 17 июня, против команды Бельгии.