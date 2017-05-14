Александр Васин: "Российские баскетболисты планируют повторить успех 2011 года на чемпионате Европы"

Главный тренер женской сборной России Александр Васин отметил, что его команда способна выиграть чемпионат Европы-2017. Турнир стартует 16 июня в Праге.

– Мы планируем выступить на европейском чемпионате в сильнейшем составе и повторить успех 2011 года, – цитирует ТАСС Васина. – Готовим тактические заготовки и сюрпризы для наших соперников, будем бороться в каждом матче своей группы, куда входят Латвия, Черногория и Бельгия.

Сборная омолодилась, но нам бы не хотелось проводить этот процесс искусственно, вводить новых игроков по возрастному критерию, они должны доказать это право. Безусловно, есть опытные игроки, уже прошедшие и чемпионат Европы и даже поигравшие на Олимпиадах, и они будут тем фундаментом, на котором будет строиться игра.