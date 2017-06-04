Александр Васин: "Принс очень позитивно общается с командой, все отлично"

Главный тренер женской сборной России Александр Васин после второй победы в товарищеском матче над Турцией (69:52) объяснил, зачем команды сыграли пятую четверть, и когда будет объявлен окончательный состав на чемпионат Европы-2017.

– Я вижу положительные отличия между матчами, – сказал Васин. – В первом нам не удалось реализоваться по максимуму – наверное, домашняя обстановка сказалась, было излишнее волнение и желание. Но сегодня на площадке было больше организации и больше порядка.

– Как оцените дебют Принс?

– Интегрировать ее в команду моментально невозможно. Против зонной защиты она не играла, но все равно провела 10 минут. Эпифания изучает командные взаимодействия, очень позитивно общается с командой, все отлично.

– Насколько тяжелым будет процесс определения окончательного состава?

– Хорошо, когда есть выбор. Он будет сделан, думаю, накануне отъезда на чемпионат Европы. Когда мы вернемся с турнира в Греции и будем собирать чемоданы. Я верю в игроков и постоянно даю им шансы. Например, сыграли дополнительную четверть во втором матче – хотели посмотреть на девушек на фоне усталости. Когда нужно не просто выйти на две минуты и доиграть встречу – в такой ситуации невозможно раскрыться. (Антон БАБОШИН)