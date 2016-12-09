Александр Васин: "Не могу сказать, что сильно обрадован результатами жеребьевки"

Главный тренер женской сборной России Александр Васин отметил, что жеребьевка группового турнира чемпионата Европы-2017 его не обрадовала, но и не расстроила. Команда сыграет с Латвией, Черногорией и Бельгией.

- Не могу сказать, что сильно обрадован результатами жеребьевки, но и не расстроен, конечно, - цитирует Васина официальный сайт РФБ. - В Чехии соберутся 16 лучших команд Европы, и рассчитывать на какой-то особо удачный жребий было нельзя. У нас солидная группа, в которой мы будем бороться за первое место, чтобы напрямую выйти в четвертьфинал. Напомню, что вторые и третьи команды в группах будут проводить стыковые матчи за это право.

У Латвии опытная команда, которая обыграла нас два года назад на чемпионате Европы и очень подпортила этим жизнь. В составе (сборной) Черногории также есть хорошие баскетболистки, которые много лет выступают за национальную команду. Бельгия – это хорошо знакомая нам Эмма Мессеман, выступающая за УГМК, и неувядающая Энн Воутерс, чемпионка НБА этого года. К тому же в Бельгии сейчас хорошее молодое поколение игроков. Мне кажется, что пока преждевременно говорить об общих турнирных раскладах. Мы будем настраиваться на каждый отдельный матч.