Александр Васин: "Лед в игре сборной России сломан, нужно идти дальше"

Главный тренер женской сборной России Александр Васин после победы над Латвией (71:59) в первом матче чемпионата Европы отметил, что лед в игре сломан. Он добавил, что теперь важно сделать второй шаг и хорошо сыграть против сборной Бельгии. Матч с бельгийками пройдет завтра, 17 июня.

– Игроки ждали этот чемпионат два года, долго к нему готовились, – цитирует пресс-служба РФБ Васина. – Новый зал, свежие мячи. Горячая обстановка на трибунах. Я не думаю, что наши игроки боялись сборную Латвии. Скорее, было предстартовое волнение, не позволявшее принимать решения, которые в спокойной ситуации принимаются не задумываясь. Но в какой-то момент совершили рывок, вышли вперед. После первой игры волнение должно уйти.

Расслабляться, почивать на лаврах или отдыхать, конечно, нельзя. Это ведь была только стартовая игра. Но, думаю, лед сломан. Нам нужно идти дальше и завтра сделать второй шаг – хорошо сыграть против сборной Бельгии.