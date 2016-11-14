Александр Васин: "Колосовская вряд ли сыграет в матчах отбора Euro-2017"

Главный тренер женской сборной России Александр Васин сообщил, что форвард команды Дарья Колосовская, вероятно, пропустит два матча отборочного турнира чемпионата Европы-2017 из-за проблем с ахилловым сухожилием. По словам главного тренера, также защитник Наталья Жедик и форвард Татьяна Видмер, находящиеся в расположении сборной, имеют повреждения.

– Даша Колосовская не играла в клубе последние матчи, – цитирует "Р-Спорт" Васина. – Я пытался разгрузить ее, снять нагрузку. Но у нее ахиллово сухожилие, под нагрузкой возникают болевые ощущения. Есть угроза серьезной травмы. Сейчас делаем ударно-волновую терапию. Даша поедет на МРТ. Скорее всего, она не сможет продолжить сбор. После вечерней тренировки в среду мы определим состав из 14 игроков, которые поедут на матчи в Курск.

У Натальи Жедик легкий подворот голеностопа. Ожидаем, что во вторник она приступит к тренировкам с командой. Она была в обойме, неплохо и достаточно много играет в Оренбурге. Хороший сезон проводит после травмы. Это значимый игрок. Я бы очень хотел, чтобы она полностью восстановилась и помогала нам. По ней оптимистичные прогнозы. Есть шансы, что она сыграет.

Была сложная терапия, откачивали жидкость, делали уколы. Порядка двух недель рука у нее в защищенном положении. Татьяна вообще пока не делает движения рукой, не говоря уже о баскетбольных движениях. До 23 ноября (до матча со сборной Греции) еще есть время. Если она начнет тренироваться, то как бы это не привело к рецидиву. И пока непонятно, насколько она потеряла игровую форму за эти две недели. Она находится в расположении сборной, мы ожидаем ее появление в общей группе в среду.

Видмер участвует в тренировках индивидуально. Надеюсь, что она сможет сыграть. Она хорошо выступала в сборной. Опытный мощный рослый игрок, который может действовать на позиции четвертого и пятого номера. Она может со средней дистанции атаковать, очень хорошо подбирает. Против нее тяжело защищаться.

Напомним, что россиянки 19 и 23 ноября сыграют в Курске с командами Швейцарии и Греции в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2017.