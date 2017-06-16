Александр Васин: "Игра Принс в атаке стала ключевым фактором в победе сборной России"

Главный тренер женской сборной России Александр Васин после победы над Латвией (71:59) в первом матче на чемпионате Европы отметил, что все в команде немного нервничали. Он также отметил игру Эпифани Принс, которая набрала 19 очков.

– Это была наша первая игра на турнире, поэтому мы немного нервничали, – приводит пресс-служба турнира слова Васина. – Но во второй четверти нам удалось создать отрыв, и с того момента мы контролировали игру. Мы проиграли в борьбе за подборы, но одна из наших лидеров, Эпифани Принс, сыграла очень хорошо в атаке, что и стало нашим ключевым фактором в победе.

Следующий матч на чемпионате Европы россиянки проведут в субботу, 17 июня, против команды Бельгии.