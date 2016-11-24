Александр Васин: "Греция мало что могла противопоставить такой игре сборной России"

Главный тренер женской сборной России Александр Васин после заключительного матча отборочного турнира чемпионата Европы (67:53) выразил удовлетворение результатом встречи. Россиянки вышли в финальную стадию турнира, не потерпев ни одного поражения.

– Женское поведение и женская психология непредсказуемы, – приводит официальный сайт РФБ слова Васина. – Не исключение и женский баскетбол. Никто, наверное, не ожидал, что нечто подобное произойдет с Грецией в первой половине. А ведь эта команда еще не вышла на Евробаскет, и ей было нужно как минимум удержать небольшую разницу в счете. Но во втором тайме ситуация перевернулась. И уже команда, которая квалифицировалась и посчитала, что такого большого преимущества ей достаточно, чтобы одержать победу, потеряла концентрацию и "вернула к жизни" сборную Греции. Мы сделали грандиозное количество потерь, дали забить много легких мячей в пустое кольцо и обострили ситуацию в концовке.

Тем не менее, матч закончился в нашу пользу. А за год мы выиграли 6 встреч из 6. Считаю, что задача, поставлена перед командой, выполнена. Есть вопросы по качеству игры. Постараемся учесть этот опыт, наши недостатки и ошибки при подготовке к Евробаскету. Там будет больше времени, чем одна неделя. И мы сделаем все, чтобы сыграть лучше и порадовать своих болельщиков.

– Большое преимущество в первой половине говорит о силе нашей сборной или о слабости соперника?

– Был хороший баскетбол. Мощная игра. И я думаю, что Греция мало что могла противопоставить такому баскетболу в исполнении нашей сборной. Но потом мы стали играть по-другому.