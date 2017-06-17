23:10 17 июня | БАСКЕТБОЛ — Чемпионат Европы

Александр Васин: "Для сборной России был важен такой "холодный душ", как поражение от Бельгии"

Главный тренер женской сборной России Александр Васин после поражения от Бельгии во втором матче на чемпионате Европы отметил, что команда будет разбираться в причинах неудачной игры. Специалист также добавил, что у сборной по-прежнему хорошие шансы на выход из группы.

Следующий матч россиянки проведут в понедельник, 19 июня, против команды Черногории.

– Мы будем очень серьезно разбираться в причинах неудачной игры, – приводит официальный сайт РФБ слова Васина. – Почему так теряем над ней контроль? Для нас на групповой стадии такой "холодный душ" был важен. Но теперь, чтобы идти дальше, необходимо сделать правильные выводы. У нас по-прежнему хорошие шансы на выход из группы. В том числе – даже с первого места.

Нам вообще нужно серьезно поговорить об организации нашей игры. Мы не делаем то, что приносило команде успех в контрольных матчах, отходим от модели своей игры, долго входим в комбинации, не помогаем друг другу заслонами, плохо двигаемся сами и плохо двигаем мяч. Поэтому против нас и легче защищаться. Нужно вернуться к своим хорошим образцам и показывать качественный баскетбол.

Дополнительная информация

http://www.russiabasket.ru/2017/06/17/aleksandr-vasin-chtoby-idti-dalshe-neobhodimo-sdelat-pravilnye-vyvody/

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