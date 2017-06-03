Александр Васин: "Будем постепенно внедрять Принс в сборную"

Главный тренер женской сборной России Александр Васин после победы в товарищеском матче над Турцией (59:58) отметил, что в завтрашней второй игре между командами возможно появление на площадке разыгрывающей Эпифании Принс.

– Почему не играла Логунова?

– Она травмирована. Проходит курс лечения, но пока остается в расположении сборной. У нее проблемы с подошвенной связкой на фоне больших нагрузок.

– Когда выйдет на площадку Принс?

– Она вернулась из США только вчера и еще не прошла акклиматизацию. Сегодня провела часовую тренировку, будем постепенно внедрять ее в команду. Игра быстрая, бросать ее сразу на площадку – путь к получению травмы. Она изучает взаимодействия, возможно ее появление на короткий период в завтрашней игре. Более реалистичный вариант – турнир в Греции. Это будет последняя проба сил перед чемпионатом Европы. (Антон БАБОШИН)