Александар Джорджевич: "Словения - фаворит в финале Евробаскета"

Главный тренер сборной Сербии Александар Джорджевич в преддверии финального матча Евробаскета против команды Словении назвал соперника фаворитом. За бронзовые медали поборются Россия и Испания. Обе встречи пройдут завтра.

– Словения пока не проигрывала, поэтому она – фаворит, – цитирует Джорджевича Eurohoops. – Там есть лидеры, своя командная химия и великолепный тренер. Мой коллега Игор Кокошков прекрасно работает. Нужно отдать сопернику должное за выход в финал.