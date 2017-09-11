Ацо Петрович: "Должен признать, что русские были лучше нас"

Главный тренер сборной Хорватии Ацо Петрович после поражения от России в 1/8 финала чемпионата Европы (78:101) отметил, что соперник играл лучше. Также он признался, что не думал пока о своем контракте, так как был полностью сосредоточен на игре.

- Я должен признать, что русские были лучше нас, в первом тайме мы были хороши, но мы позволили сопернику набрать слишком много легких очков, - цитирует sportske.jutarnji.hr Петровича. - Мы проиграли одной из лучших команд, они были лучше, они заслужили победу, главный вопрос - почему Хорватии не хватило энергии, чтобы противостоять России.

Что касается моего будущего в сборной Хорватии, то мы договорились обсудить продолжение сотрудничество после турнира, поэтому во время матча я даже не думал о контракте, был сосредоточен на игре. Мне жаль, что мы не были компактной командой, мы позволили россиянам много, плохо защищались.

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