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00:02 | Баскетбол — Чемпионат Европы

"А что вы делали в 18 лет?" Лука Дончич блистает в полуфинале Евробаскета


Защитник сборной Словении Лука Дончич едва не оформил трипл-дабл в полуфинальном матче чемпионата Европы против Испании (92:72). На счету 18-летнего баскетболиста 11 очков, 12 подборов и 8 передач. Словенцы впервые в своей истории пробились в финал Евробаскета. За трофей они сразятся с победителем поединка между сборными России и Сербии.

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