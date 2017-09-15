"А что вы делали в 18 лет?" Лука Дончич блистает в полуфинале Евробаскета

Защитник сборной Словении Лука Дончич едва не оформил трипл-дабл в полуфинальном матче чемпионата Европы против Испании (92:72). На счету 18-летнего баскетболиста 11 очков, 12 подборов и 8 передач. Словенцы впервые в своей истории пробились в финал Евробаскета. За трофей они сразятся с победителем поединка между сборными России и Сербии.

What were you doing when you were 18? @Luka7doncic for example finished the #EuroBasket2017 Semi-Final with 11pts,12reb and 8ast❗️ pic.twitter.com/lJvXCUKDbQ – FIBA (@FIBA) 14 сентября 2017 г.