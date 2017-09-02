29 очков Драгича принесли Словении победу над Финляндией

В матче группового турнира чемпионата Европы Финляндия уступила Словении – 78:81. У хозяев 24 очками отметился Лаури Маркканен. Самым результативным игроком встречи стал разыгрвающий словенцев Горан Драгич, набравший 29 очков.

Его команда после двух побед на старте лидирует в группе А. У финнов на ряду с еще тремя командами по одному выигранному матчу

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа A

Финляндия – Словения – 78:81 (22:22, 20:30, 21:13, 15:16)

Ф: Маркканен (24 + 7 подборов), Салин (11), Копонен (7 + 9 передач).

С: Драгич (29), Рэндольф (10), Дончич (8 + 8 подборов).