21 очко экс-игрока "Локо" помогли Словении разгромить Украину в 1/8 финала Евробаскета

В матче 1/8 финала чемпионата Европы сборная Словении с крупным счетом обыграла Украину – 79:55. Самым результативным игроком встречи стал экс-форвард краснодарского "Локомотива" Энтони Рэндольф, ныне выступающий за "Реал". Натурализованный американец набрал 21 очко.

Соперник словенцев по четвертьфиналу турнира определится в поединке Черногории и Латвии, которая нанесла России единственное поражение на групповой стадии.

Чемпионат Европы

Мужчины

1/8 финала

Словения – Украина – 79:55 (26:17, 16:10, 26:16, 11:12)

С: Рэндольф (21), Препелич (14), Дончич (14 + 10 подборов), Блажич (8), Видмар (8), Драгич (5).

У: Пустозвонов (11), Лукашов (9), Бобров (8), Зайцев (5), Пустовой (4 + 10 подборов).