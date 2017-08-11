20 очков Мозгова помогли России победить Венгрию

Сборная России в товарищеском матче, проходившем в Казани, обыграла Венгрию – 84:69. Самым результативным игроком встречи стал центровой россиян Тимофей Мозгов. По 14 очков набрали Дмитрий Кулагин и Никита Курбанов. Еще 11 баллов на счету Виталия Фридзона.

Следующим соперником россиян в рамках подготовки к Евробаскету-2017 станет Германия. Встреча состоится 12 августа, начало – в 13.00 по московскому времени.

Товарищеский матч

РОССИЯ – Венгрия – 84:69 (27:16, 22:19, 19:19, 16:15)

Р: Мозгов (20), Курбанов (14), Д. Кулагин (14), Фридзон (11), Зубков (9), Воронцевич (8).

В: Войвода (18), Перл (12), Аллен (9).