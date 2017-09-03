20 очков Касспи помогли Израилю одолеть Германию на Евробаскете

Сборная Израиля вырвала победу у Германии (82:80) в матче группового турнира Евробаскета. Решающим стал трехочковый Гая Пнини за 28 секунд до финальной сирены. Самым результативным игроком встречи стал форвард израильтян Ричард Хоуэлл, набравший 23 очка. По 20 баллов в активе лидеров обеих команд Денниса Шредера и Омри Касспи.

Для хозяев турнира эта победа стала первой в трех играх. Впрочем, это не позволило Израилю покинуть последнее место в группе B. Немцы, несмотря на осечку, идут вторыми.

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа B

Германия – Израиль – 80:82 (18:23, 25:20, 26:14, 11:25)

Г: Шредер (20 + 7 передач), Тис (15 + 15 подборов), Войтманн (13), Бартель (10).

И: Хоуэлл (23 + 9 подборов + 7 перехватов), Касспи (20 + 11 подборов), Пнини (15), Мекель (12).