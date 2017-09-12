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00:00 | Баскетбол — Чемпионат Европы

101 повод для гордости. Теперь - Россия vs Греция

Россия vs Греция. Фото "СЭ"
Россия vs Греция. Фото "СЭ"
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В воскресенье вечером сборная России разгромила Хорватию (101:78) и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Завтра нашим соперником станет Греция, которая неожиданно выбила одного из главных фаворитов чемпионата – Литву. Сверхуверенная победа команды Сергея Базаревича над хорватами вселяет оптимизм, но легко на пути к полуфиналу точно не будет. Сетка плей-офф - здесь.

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Сборная России на Евробаскете-2017: как далеко она зайдет?
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nikischizha

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