101 повод для гордости. Теперь - Россия vs Греция

В воскресенье вечером сборная России разгромила Хорватию (101:78) и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Завтра нашим соперником станет Греция, которая неожиданно выбила одного из главных фаворитов чемпионата – Литву. Сверхуверенная победа команды Сергея Базаревича над хорватами вселяет оптимизм, но легко на пути к полуфиналу точно не будет. Сетка плей-офф - здесь.
nikischizha
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