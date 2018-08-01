Житель Нью-Джерси нашел у себя бейсбольную карточку за 1 миллион долларов

76-летний житель Нью-Джерси по имени Джон случайно узнал, что обладает бейсбольной карточкой стоимостью один миллион долларов, информирует USA Today.

Пожилой человек в газете прочитал новость о продаже на аукционе бейсбольной карты 1952 года с изображением бывшего защитника "Нью-Йорк Янкис" Микки Мэнтла. Его поразила цена – 3,5 миллиона долларов. Тогда он решил проверить свою коллекцию, которую собирал еще в дестве с братом и мог продать ее еще в 1980-х годах за 8 тысяч долларов, но не стал этого делать.

В итоге Джон обнаружил, что в его коллекцию входят пять карточек с изображением Микки Мэнтла 1952 года. По специальной оценке стоимости бейсбольных карт (PSA Grading), самая дорогая карточка в его коллекции стоит 1 миллион долларов. Джон решил выставить часть коллекции на аукцион, который пройдет 19 августа.

В июле он уже продал на аукционе 26 карт за 384 тысячи долларов.