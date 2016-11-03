13:55 | БЕЙСБОЛ

В фильме "Назад в будущее" на один год ошиблись с чемпионством "Чикаго Кабс"

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"Чикаго Кабс" стал победителем Мировой серии MLB впервые с 1908 года. В главной серии чемпионата команда победила "Кливленд" в семи матчах (4-3).

Любопытно, что во второй части легендарного фильма "Назад в будущее" сценаристам практически удалось предугадать подобное развитие событий. По ходу картины Марти Макфлай, герой актера Майкла Джей Фокса, попадает в 2015 год, где в конце октября "Кабс" выигрывает Мировую серию.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Red G. Best

круто че! совпадение?! походу да!) кстати актер Билл Мюррей, болельщик Кабсов!

14:10

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