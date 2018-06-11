Трогательное видео: бейсболист после завоевания чемпионства обнял проигравшего друга детства

Трогательный эпизод произошел в решающем матче студенческой лиги Миннесоты. Питчер "Маундс Вью" Тай Коэн исполнил победный бросок в игре с "Тотино Грэйс". Вся команда выбежала на поле и стала праздновать чемпионство. Однако Коэн не присоединился к празднованиям и вместо этого обнял бэттера соперников Джека Кокона.

Дело в том, что Кокон, пропустивший решающий бросок, является другом детства Коэна, и победитель решил утешить приятеля.

- Мы близкие друзья, - пояснил Коэн. - Я знаю его с 13 лет, мы были в одной детской команде. Было тяжело, когда мы расстались, но мы продолжили общаться.