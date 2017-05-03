Швайнштайгер произвел символический бросок в бейсбольном матче

Футболист "Чикаго Файр" Бастиан Швайнштайгер стал почетным гостем на матче Национальной лиги бейсбола между "Чикаго Кабс" и "Филадельфией Филлис", сообщает официальный Твиттер клуба. Он и его супруга, теннисистка Ана Иванович, вышли на поле, получили игровую форму "Кабс", немецкий хавбек удостоился чести нанести первый символический бросок в поединке.

Швайнштайгер уехал в MLS в конце марта 2017 года, перейдя из "Манчестер Юнайтед".