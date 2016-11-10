Гранкин сменил Пантелеева на посту главы Федерации софтбола России

Олег Гранкин избран на пост президента Федерации софтбола России, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной Ивана Самчука. Бывший глава федерации Владимир Пантелеев стал почетным президентом ФСР, первый вице-президент Кирилл Жигарев возглавил попечительский совет.

– Сегодня у нас состоялась отчетно-выборная конференция, – сказал Самчук. – Президентом федерации был выбран Олег Гранкин. За него проголосовали практически все делегаты – только трое воздержались.

Напомним, что с 2020 года софтбол и бейсбол вернутся в программу Олимпиады.