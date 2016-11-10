15:18 | БЕЙСБОЛ

Гранкин сменил Пантелеева на посту главы Федерации софтбола России

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Олег Гранкин избран на пост президента Федерации софтбола России, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной Ивана Самчука. Бывший глава федерации Владимир Пантелеев стал почетным президентом ФСР, первый вице-президент Кирилл Жигарев возглавил попечительский совет.

– Сегодня у нас состоялась отчетно-выборная конференция, – сказал Самчук. – Президентом федерации был выбран Олег Гранкин. За него проголосовали практически все делегаты – только трое воздержались.

Напомним, что с 2020 года софтбол и бейсбол вернутся в программу Олимпиады.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3773672

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