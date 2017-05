Во время матча "Сан-Франциско Джайентс" - "Вашингтон Нэшионалс" (0:3) произошла драка. Бьющий столичной команды Брайс Харпер пошел выяснять отношения с питчером соперника Хантером Стриклендом, который угодил ему мячом в бедро.

Харпер бросился в сторону Стрикленда, по ходу бросая в него амуницию. После этого бейсболисты начали обмениваться ударами. К стычке спортсменов присоединились и другие игроки. Матч возобновился после того как бейсболистов удалось успокоить.