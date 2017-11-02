"Астрос" обыграли "Доджерс" в финале мировой серии MLB и впервые выиграли титул

"Хьюстон Астрос" обыграл "Лос-Анджелес Доджерс" в седьмом матче финала мировой серии MLB. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "Хьюстона".

Напомним, что "Астрос" был основан в 1962 году, и лишь во второй раз играл в финале турнира. Для команды это первый титул в истории клуба. К примеру, "Доджерс" побеждали в мировой серии 6 раз, в последний раз это случалось в 1988 году.