25-летний бейсболист погиб в автокатастрофе

25-летний питчер "Канзас Сити" Йордан Вентура погиб в автокатастрофе. Инцидент произошел на его родине в Доминиканской Республике. Отмечается, что Вентура находился в автомобиле один.

- Наши молитвы с семьей Йордано. Мы оплакиваем его гибель, - отметил генеральный менеджер клуба Дайтон Мур. - Он был так молод и талантлив. Мы пройдем через эту потерю всей организацией. Сейчас же мы должны оплакать его гибель и вспомнить о его жизни.

