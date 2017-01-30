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Юрий Викулин: "Жду, что сборная России снова станет чемпионом мира"

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Восьмикратный чемпион мира Юрий Викулин выразил надежду, что сборная России выиграет ЧМ-2017. Россияне побеждали на последних четырех турнирах, сегодня они начнут защиту титула матчем с Казахстаном. Сам игрок "Енисея" пропускает турнир из-за травмы. 

- Легких чемпионатов не бывает, и мне хотелось бы, чтобы наша сборная, в которой примут участие и наши партнеры по "Енисею" - Роман Черных, Михаил Прокопьев и Алмаз Миргазов, выступила в Сандвикене успешно, – цитирует официальный сайт "Енисея" Викулина. - Пять лет тому назад сборная России сумела выиграть титул на шведском льду, и я жду, что сборная страны сможет и на этом чемпионате стать сильнейшей. Мы в Красноярске будем следить за играми наших товарищей, болеть за сборную России.

Дополнительная информация

http://www.hc-enisey.ru/news/index.php?id=2841

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