21:24 | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Юрий Семин - о хоккее с мячом: "Исконно русская игра должна иметь большую поддержку и развитие"

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Главный тренер футбольного "Локомотива" Юрий Семин поздравил сборную России по хоккею с мячом с победой на чемпионате мира-2018. В финальном матче россияне взяли верх над Швецией (5:4) и в 11-й раз завоевали титул.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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armeec1974

Игра хороша для тех кто играет.По ТВ СМОТРЕТЬ ЭТО НЕВОЗМОЖНО ИЗ-ЗА РАЗМЕРОВ МЯЧА.

21:46