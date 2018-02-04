Юрий Семин - о хоккее с мячом: "Исконно русская игра должна иметь большую поддержку и развитие"

Главный тренер футбольного "Локомотива" Юрий Семин поздравил сборную России по хоккею с мячом с победой на чемпионате мира-2018. В финальном матче россияне взяли верх над Швецией (5:4) и в 11-й раз завоевали титул.
Поздравляю сборную России по хоккею с мячом! Ребята обыграли в финале шведов и в 11-ый раз стали чемпионами мира. Они поддержали победные традиции Маслова, Канарейкина, Ломанова, Дуракова, Янко, Соловьева и многих других. Русский хоккей похож на футбол, и мы должны гордится этими победами и ребятами. Эта, исконно русская игра, должна иметь большую поддержку и развитие.
Материалы других СМИ
armeec1974
Игра хороша для тех кто играет.По ТВ СМОТРЕТЬ ЭТО НЕВОЗМОЖНО ИЗ-ЗА РАЗМЕРОВ МЯЧА.
21:46