Юрьев утвержден главным тренером сборной России

Исполком Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) утвердил Михаила Юрьева главным тренером сборной России. В завершившемся сезоне команда под руководством 51-летнего специалиста стала чемпионом мира.

– Реальность такова, что сегодня с национальной сборной любого возраста должен взаимодействовать специалист, имеющий опыт работы на самом высоком уровне, – цитирует официальный сайт федерации куратора сборных команд России Сергея Мяуса. – Считаю, что необходимо привлекать к работе тренеров, которые имеют тренерский опыт в Суперлиге.

Также ФХМР утвердила Владимира Китькова в качестве тренера юниорской сборной России, Александра Савченко –специалистом старших юношей, Александра Межуева – для студенческой женской сборной и Александра Артемьева – для девушек. Открытым остался вопрос по главному тренеру мужской студенческой команды, кандидатура которого будет определена после консультаций с Российским студенческим спортивным союзом (РССС).