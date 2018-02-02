Выход в элиту ЧМ-2019 разыграют Япония и Голландия

Сборные Голландии и Японии вышли в финал турнира B чемпионата мира-2018. В полуфиналах японцы одолели Китай, а голландцы - Эстонию. Победитель турнира B в следующем году стартует в элитном дивизионе. Таким образом, на ЧМ-2019 в турнире A точно появится новичок, поскольку ни один из участников финала не выступал в элите.
Напомним, что от поездки на ЧМ-2018 отказалась сборная Канады, а Белоруссия, по словам представителя национальной федерации, не получила приглашения.
Сборная Словакии в матче за 7-е место одержала первую победу на дебютном чемпионате мира, одолев Сомали. Таким образом, африканская команда завершила турнир без забитых мячей (0-43).
В игре за 5-е место Монголия оказалась сильнее Украины.
Харбин (Китай)
Чемпионат мира
Группа B
1/2 финала
Китай - Япония - 1:2
Голландия - Эстония - 8:4
За 7-е место
Словакия - Сомали - 2:0
За 5-е место
Монголия - Украина - 3:2