Выход в элиту ЧМ-2019 разыграют Япония и Голландия

Сборные Голландии и Японии вышли в финал турнира B чемпионата мира-2018. В полуфиналах японцы одолели Китай, а голландцы - Эстонию. Победитель турнира B в следующем году стартует в элитном дивизионе. Таким образом, на ЧМ-2019 в турнире A точно появится новичок, поскольку ни один из участников финала не выступал в элите.

Напомним, что от поездки на ЧМ-2018 отказалась сборная Канады, а Белоруссия, по словам представителя национальной федерации, не получила приглашения.

Сборная Словакии в матче за 7-е место одержала первую победу на дебютном чемпионате мира, одолев Сомали. Таким образом, африканская команда завершила турнир без забитых мячей (0-43).

В игре за 5-е место Монголия оказалась сильнее Украины.

Харбин (Китай)

Чемпионат мира

Группа B

1/2 финала

Китай - Япония - 1:2

Голландия - Эстония - 8:4

За 7-е место

Словакия - Сомали - 2:0

За 5-е место

Монголия - Украина - 3:2