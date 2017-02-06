09:52 6 февраля | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Врач "Зоркого" спас жизнь пассажиру самолета

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Врач "Зоркого" Роман Кухаев спас жизнь пассажиру самолета, летевшего из Мурманска в Москву, сообщает ТАСС. Инцидент произошел 4 февраля. О том, в каком состояни находится мужчина, не уточняется.

- После взлета я увидел, что пассажиру, который сидел на последнем ряду, стало плохо, - цитирует ТАСС главного тренера красногорцев Андрея Рушкина. - Я сразу же побежал за нашим доктором. Роман Юрьевич незамедлительно дал мужчине необходимые лекарства и померил давление, затем положили его на пол; стюардессы связывались с пилотами. В это время наш доктор буквально реанимировал человека – больному становилось хуже и хуже.

Пилоты по совету врача развернули самолет в сторону Мурманска и совершили экстренную посадку в местном аэропорту. На месте уже ждала карета скорой помощи и полиция. Мужчину госпитализировали.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3998499

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КОММЕНТАРИИ (2)
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dxist

Человечище !!

13:48 6 февраля

Ковтун

Молодцы!

10:16 6 февраля

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