"Волга" в гостях победила "Водник", "СКА-Нефтяник" забросил 13 безответных шайб "Байкалу-Энергии"

Состоялись матчи чемпионата России. "Волга" в гостях победила "Водник" со счетом 4:3. "СКА-Нефтяник" забросил 13 безответных шайб "Байкалу-Энергии".
Суперлига
Группа Запад
"Водник" (Архангельск) - "Волга" (Ульяновская область) - 3:4 (1:4)
"Динамо" (Москва) - "Старт" (Нижний Новгород) - 1:4 (1:3)
"Динамо-Казань" (Казань) - "Родина" (Киров) - 6:2 (1:1)
Группа Восток
"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 13:0 (7:0)
"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Кузбасс" (Кемерово) - 3:6 (0:1)
"Уральский трубник" (Первоуральск) - "Енисей" (Красноярск) - 8:4 (2:2)
Состоялись матчи чемпионата России.
Thomas_Boy
Зато киберспортом засоряют мозг.
22:21
Петрович50
СЭ практически молчит о чемпионате России по хоккею с мячом. но зато делает открытие, что в нём - ШАЙБЫ ЗАБРАСЫВАЮТ. Не стыдно ?
22:13
Unterhaching
Некисло так "накрыло" автора заметки. Состоялись матчи чемпионата России. "Волга" в гостях победила "Водник" со счетом 4:3. "СКА-Нефтяник" забросил 13 безответных ШАЙБ "Байкалу-Энергии".
22:12