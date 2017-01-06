21:32 | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

"Волга" в гостях победила "Водник", "СКА-Нефтяник" забросил 13 безответных шайб "Байкалу-Энергии"

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Состоялись матчи чемпионата России. "Волга" в гостях победила "Водник" со счетом 4:3. "СКА-Нефтяник" забросил 13 безответных шайб "Байкалу-Энергии".

Суперлига

Группа Запад

"Водник" (Архангельск) - "Волга" (Ульяновская область) - 3:4 (1:4)

"Динамо" (Москва) - "Старт" (Нижний Новгород) - 1:4 (1:3)

"Динамо-Казань" (Казань) - "Родина" (Киров) - 6:2 (1:1)

Группа Восток

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 13:0 (7:0)

"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Кузбасс" (Кемерово) - 3:6 (0:1)

"Уральский трубник" (Первоуральск) - "Енисей" (Красноярск) - 8:4 (2:2)

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Состоялись матчи чемпионата России.

Дополнительная информация

http://bandy.sport-express.ru/russia/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Thomas_Boy

Зато киберспортом засоряют мозг.

22:21

Петрович50

СЭ практически молчит о чемпионате России по хоккею с мячом. но зато делает открытие, что в нём - ШАЙБЫ ЗАБРАСЫВАЮТ. Не стыдно ?

22:13

Unterhaching

Некисло так "накрыло" автора заметки. Состоялись матчи чемпионата России. "Волга" в гостях победила "Водник" со счетом 4:3. "СКА-Нефтяник" забросил 13 безответных ШАЙБ "Байкалу-Энергии".

22:12

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