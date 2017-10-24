"Волга" прилетит на Кубок России за 2 часа до полуфинального матча

Руководство "Волги" все же смогло найти деньги для полета на полуфинальный матч Кубка России в Хабаровск. На Дальнем Востоке пройдет финальная стадия турнира. Полуфиналы "Волга" - "Енисей" и "Динамо" - "СКА-Нефтяник" состоятся 26 октября, финал - 28 октября. Ранее в СМИ появилась информация, что у клуба из Ульяновска нет денег на поездку в Хабаровск.

- У нас все завершилось, к счастью, благополучно, - цитирует "Р-Спорт" главного тренера "Волги" Вячеслава Манкоса. - Десять минут назад позвонил администратор команды и сообщил, что авиабилеты приобретены. Завтра мы в 11 утра выезжаем с ледовой арены и вылетаем в Хабаровск. И прилетим за два часа до начала полуфинального матча. Тем не менее мы выйдем и будем играть на победу. Я в своих ребятах не сомневаюсь.

Сейчас сложная финансовая ситуация существует не только в Ульяновске. Всем сейчас тяжело. Я думаю, что люди, ответственные за хоккей с мячом в целом, тоже понимают, что нельзя потерять флагман ульяновского спорта.